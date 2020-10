HanseMerkur sichert sich fünftes Objekt für Rheinland-Fonds

Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat sich eine weitere Immobilie für ihren im Jahr 2017 aufgelegten Immobilienspezialfonds HMG Grundwerte Rheinland [wir berichteten] gesichert. Das Unternehmen hat einen Büroneubau im 60.000 Einwohner zählenden Langenfeld inmitten der Metropolregion Rhein-Ruhr erworben.

