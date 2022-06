Hansemerkur launcht ESG-Wohnfonds

HanseMerkur Grundvermögen launcht einen Spezialfonds mit nachhaltigen Wohnimmobilien mit einem Zielvolumen von 500 Mio. Euro. Für den neuen Fonds ist die HMG eine strategische Partnerschaft mit der GBI eingegangen, die über ihre Tochtergesellschaft GBI Capital acht Immobilien per Seed-Portfolio einbringt. Marktinformationen zufolge sind damit fast 100 Mio. Euro platziert.

