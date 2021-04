Bema und ABG verkaufen Smart Office an HanseMerkur

Die Bema Gruppe und die ABG Real Estate Group haben das Projekt Smart Office am Businessstandort des Düsseldorfer Flughafens an die HanseMerkur Grundvermögen AG verkauft. Das 14.400 m² große Smart Office wird bereits in diesem Sommer fertiggestellt. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht, das Gesamtinvestitionsvolumen wurde seinerzeit aber mit rd. 110 Mio. Euro beziffert.

