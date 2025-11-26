Direkt am Office Campus
HanseMerkur kauft saniertes Stuttgarter Bürohaus von JP Morgan
Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) erweitert ihr Portfolio in Stuttgart: Im Auftrag eines Immobilien-Spezialfonds, der auf staatliche Mieter setzt, hat HMG das umfassend sanierte Büro- und Verwaltungsgebäude in der Deckerstraße 41 in Stuttgart-Bad Cannstatt erworben. Bereits 2022 hatte sich der Fondsmanager in direkter Nachbarschaft den Office Campus von JP Morgan für 350 Mio. Euro gesichert [wir berichteten].
Das Objekt in der Deckerstraße 41 mit rund 5.800 m² Mietfläche ist vollumfänglich an das Land Baden-Württemberg vermietet und beherbergt unter anderem das Landeskriminalamt sowie die Cybersicherheitsagentur des Landes, die im Sommer ihre neuen Flächen bezogen haben. Für das Land BW bieten die neuen gemeinsamen Räumlichkeiten für Polizei und Cybersicherheitsagentur künftig viele Möglichkeiten bei der Vernetzung der Zukunftsthemen Innovation, Digitalisierung, Wirtschaft und Cybersicherheit. Im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss befindet sich das I-HUB, zusätzlich sind im ersten Obergeschoss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts XPolizeiBW und Safe Harbor untergebracht. Das zweite und das dritte Obergeschoss ist für die Abteilung 3 des Landeskriminalamtes und das vierte und fünfte Obergeschoss für die CSBW vorgesehen.
Das neue Gebäude ermöglicht es der CSBW, bei Vorfällen und Einsätzen „optimal zu agieren“, so das Land. Die speziell für Krisensituationen vorgesehenen Räume des Lagezentrums lassen sich vergrößern und an Einsätze unterschiedlicher Größe anpassen. Zudem verfügt die CSBW nun über ausreichend Platz und sichere Besprechungsräume für die Zusammenarbeit mit weiteren beteiligten Sicherheitsbehörden. Daneben verfügen die Räumlichkeiten über ein speziell ausgestattetes Forensik-Labor, um betroffene Server und PCs unter optimalen Bedingungen zu analysieren.
Die vollständige Sanierung der Immobilie in 2024/2025 lag im niedrigen zweistelligen Millionen Euro-Bereich. Im Zuge dessen wurde ein ambitioniertes Nachhaltigkeitskonzept umgesetzt, wodurch die hohe Zertifizierung „BREEAM-Excellent“ angestrebt wird. Das in L-Form errichtete Gebäude verfügt über sechs oberirdische Geschosse sowie eine Tiefgarage.
Der Kauf sichert den Investoren dank des langfristigen Mietvertrags mit der öffentlichen Hand eine nachhaltige Einnahmen- und Planungssicherheit. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der HMG, Malte Andes, hob hervor, dass der staatliche Mieter mit der Ansiedlung der Cybersicherheitsagentur zudem ein zukunftsrelevantes Thema bediene.
Der Standort Bad Cannstatt, Stuttgarts ältester und größter Stadtbezirk, gilt traditionell als bevorzugte Adresse für Nutzer der öffentlichen Hand. Verkäufer des Objekts ist eine Objektgesellschaft, die von JP Morgan Asset Management gemanagt wird. Die Finanzierung des Deals erfolgte vollständig aus Eigenkapital. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.