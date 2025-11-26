HanseMerkur kauft saniertes Stuttgarter Bürohaus von JP Morgan

Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) erweitert ihr Portfolio in Stuttgart: Im Auftrag eines Immobilien-Spezialfonds, der auf staatliche Mieter setzt, hat HMG das umfassend sanierte Büro- und Verwaltungsgebäude in der Deckerstraße 41 in Stuttgart-Bad Cannstatt erworben. Bereits 2022 hatte sich der Fondsmanager in direkter Nachbarschaft den Office Campus von JP Morgan für 350 Mio. Euro gesichert [wir berichteten].

