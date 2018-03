HanseMerkur kauft Pfunds Höfe in Dresden

Pfunds Höfe in Dresden

Der Asset Manager der HanseMerkur Versicherungsgruppe hat die Projektentwicklung mit ca. 9.200 m² Mietfläche für seinen offenen Immobilien Spezial-AIF „HMG Grundwerte Wohnen Plus II“ erworben. „Die Pfunds Höfe werden in einem der gefragtesten Quartiere Dresdens mit einem nachhaltigen Bedarf an Wohn- und Gewerberäumen errichtet. Der bereits mit dem Ankermieter Alnatura geschlossene Mietvertrag über reichlich die Hälfte der entstehenden Einzelhandelsflächen unterstreicht die Attraktivität dieses Investitionsobjektes“, so Gregor Bogen, Geschäftsführer der Pfunds Höfe GmbH & Co. KG.

.

Das an der Ecke Bautzner Straße / Prießnitzstraße geplante Neubauprojekt „Pfunds Höfe“, das von den Initiatoren WEP Gruppe sowie Harkai Projektentwicklung errichtet wird, hat ein Investitionsvolumen von rund 35 Millionen Euro. Das Ensemble verfügt über ca. 9.200 m² vermietbare Fläche und wurde nun im Rahmen eines Forward-Deals durch ein Sondervermögen der HanseMerkur Grundvermögen AG von der Pfunds Höfe GmbH & Co. KG erworben.



„Dresden ist eine europäische Metropole, die auch dank hoher Investitionen der Wirtschaft weiter wächst. Mit dem Kauf der „Pfunds Höfe“ möchten wir diese Entwicklung aktiv mitgestalten und unseren Wachstumskurs fortsetzen“, sagt Martin Brendel, Leiter Investment bei der HanseMerkur Grundvermögen AG und ergänzt: „Der Standort Äußere Neustadt ist mit seinen Cafes und Restaurants sowie der Nähe zum Elbufer ein hervorragender Platz zum Leben und Arbeiten. Wir sehen deshalb auch langfristig eine stabile Nachfrage für unser Objekt.“



Mit den „Pfunds Höfen“ entsteht auf einem ca. 4.670 m² großen Grundstück ein energieeffizienter Neubau aus Wohn-, Einzelhandel- und Büro- bzw. Praxisflächen im KfW-55-Standard. Noch in diesem Monat beginnen die Bauarbeiten, denn ab Ende des Jahres 2019 sollen die ersten Mieter einziehen. Insgesamt werden 95 Wohneinheiten mit 1 bis 5 Zimmern geschaffen, die sowohl für Singles als auch für Familien geeignet sind. Von den oberen Etagen können die Bewohner dann sogar einen herrlichen Blick in Richtung Elbe und die Dresdner Altstadtsilhouette genießen. Rund 1.500 m² der „Pfunds Höfe“ sind für die Gewerbenutzung vorgesehen. Ca. 750 m² dieser Fläche wurden schon von Alnatura für einen Bio-Markt angemietet.