HanseMerkur kauft 170 Wohnungen in Unterbilk

Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) erwirbt für ihren offenen Spezialfonds HMG Grundwerte Wohnen Plus III ihr achtes Objekt. Die Wohnprojektentwicklung liegt im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk und wird aktuell von der Himmels Immobilienentwicklung GmbH im Rahmen einer Quartiersentwicklung realisiert.

.

Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt sowie die bauliche Qualität des energieeffizienten Neubaus in einer zentralen und gut angebundenen Lage habe HMG überzeugt. „Das beliebte Lorettoviertel in Unterbilk zeichnet sich durch inhabergeführte Geschäfte, vielfältige Restaurants und seine kreative Szene aus. Es liegt nur wenige Fußminuten von unserer Immobilie entfernt.“, so Henning Schneider, Investment Manager bei der HMG.



Der Neubau in der Martinstraße 42 umfasst rd. 130 Wohnungen, davon 24 geförderte Wohnungen, sowie 73 Tiefgaragenstellplätze und 209 Fahrradstellplätze. Die Wohnungen öffnen sich durch Loggien, Balkone oder Terrassen zu den grünen Innenhöfen, hauptsächlich in südliche Ausrichtung. Sie bieten eine gehobene Ausstattung mit Fußbodenheizung, Fenstern mit Dreifachwärmeschutzverglasung, erhöhtem Schallschutz und sind barrierefrei.



Die Immobilie ist Teil eines von der Himmels Immobiliengruppe entwickelten Quartiers und besteht aus einem fünfgeschossigen und einem viergeschossigen Baukörper. Hier entstehen Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen, wobei der Schwerpunkt auf zwei bis drei Zimmern liegt. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.



Das energiesparende Gebäude wird nach dem Energiestandard KfW-Effizienzhaus 55 errichtet. Ein KfW 55-Effizienzhaus ist deutlich effizienter als ein vergleichbarer Neubau nach gesetzlichem Standard. Es verbraucht nur 55 % der Primärenergie eines Referenzgebäudes, der Wärmeverlust durch die Gebäudehülle beträgt nicht mehr als 70 % des Neubau-Grenzwertes.



Die Projektentwicklung in Düsseldorf ist mit den weiteren Wohnimmobilien in Hamburg-Stellingen, Hamburg-Wandsbek, Stuttgart, Böblingen, Korntal (bei Stuttgart), Rottenburg am Neckar sowie Bad Vilbel der achte Ankauf für den Spezialfonds HMG Grundwerte Wohnen PLUS III. Neben der HanseMerkur Gruppe sind 26 Investoren an dem Immobilienfonds beteiligt. Der Fonds ist nahezu ausplatziert.