HanseMerkur investiert erneut in der Überseestadt

Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat erneut in der Bremer Überseestadt investiert. Für einen ihrer offenen Immobilienspezialfonds hat das Unternehmen von Gesellschaften der Gustav Zech Stiftung das voll vermietete „Office Center Überseestadt“ erworben. Bereits vor drei Jahren hatte die HanseMerkur bereits in das Wohnprojekt Weserhäuser investiert [wir berichteten].

Der Projektstandort Konsul-Smidt-Straße 21 befindet sich etwa drei Kilometer westlich des Bremer Stadtzentrums und des Hauptbahnhofs in zentraler Lage der Bremer Überseestadt. Der Gebäudekomplex mit einer Mietfläche von rund 22.000 m² wird in zwei Bauabschnitten errichtet. Der erste Bauteil inkl. Parkhaus wurde im August 2018 fertiggestellt; der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich Ende 2019 bezugsfertig sein. Eine hochwertige Ausstattung und hohe Flächenflexibilität zeichnen die auch architektonisch attraktiven Gebäude aus.



„Das Gesamtensemble besticht durch modernste Qualitäten und überaus flexible Aufteilungsmöglichkeiten. Darüber hinaus haben uns der Projektstandort mit der Nähe zur Innenstadt, die Lage an der Weser und natürlich der Vermietungsstand von 100 Prozent an namhafte Adressen schnell überzeugt“, so Martin Brendel, Leiter Investment der HanseMerkur Grundvermögen AG.