HanseMerkur erwirbt zweites Wohnprojekt von Zederbaum Development

Erst vor wenigen Wochen sicherte sich die HanseMerkur Grundvermögen AG das Eschbach Karreee in Bad Homburg und brachte die Neubau-Wohnanlage in ihren offenen Immobilienspezialfonds HMG Grundwerte Wohnen Plus II ein [wir berichteten]. Nun gibt es einen weiteren Neuzugang für den Fonds zu vermelden. Dabei handelt es sich um eine rund 7.800 m² große Projektentwicklung mit 113 Wohneinheiten und zwei Tiefgaragen, die der Investor von der Zederbaum Development erworben hat.

.