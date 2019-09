HanseMerkur erwirbt zukünftigen GfK-Sitz „Orange Campus“ in Nürnberg

Bereits einige Monate vor Einzug des Mieters im ersten Quartal 2020 und knapp anderthalb Jahre nach der Grundsteinlegung im April 2018 [wir berichteten] wurde nun auch der Kaufvertrag über den künftigen Nürnberger Sitz „Orange Campus“ der GfK am Kohlenhof in Nürnberg unterzeichnet. Das Joint Venture aus Aurelis Real Estate, Pegasus Capital Partners und Art-Invest Real Estate verkauft den künftigen Sitz des Marktforschungsinstituts an ein Investmentvehikel der HanseMerkur Grundvermögen AG.

.