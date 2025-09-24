HanseMerkur Grundvermögen initiiert fünften Finanzierungsfonds

Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat den „Finanzierungsfonds V“ aufgelegt, der Darlehen für erstklassige, Cashflow-generierende Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz vergibt. Damit stellt der neue Fonds eine Alternative oder Ergänzung zu Bankenfinanzierungen dar. Angesichts zunehmender Refinanzierungslücken am Immobilienmarkt und der restriktiveren Kreditvergabe durch Banken nutzt er die Chance, sich bietende Marktopportunitäten gezielt wahrzunehmen.

Im Fokus stehen Nachrang-Finanzierungen mit laufenden Zinseinnahmen sowie Konsortial-Finanzierungen als Junior-Partner und Whole-Loan-Finanzierungen. Die Darlehensbeträge reichen von 5 bis 50 Mio. Euro bei einem Loan-to-Value-Verhältnis von 60 bis 75 Prozent. Dabei sind ausschließlich die Finanzierung von Bestandsimmobilien sowie „Manage to green“- und Capex-Maßnahmen vorgesehen, während reine Projektentwicklungen ausgeschlossen sind.



Der Debt-Fonds richtet sich als Luxemburger Vehikel (S.C.S., SICAF-RAIF) an deutsche und internationale institutionelle Investoren, die gemeinsam mit der HanseMerkur Versicherungsgruppe in ein diversifiziertes Portfolio solider Finanzierungen investieren können. Die HanseMerkur Versicherungsgruppe wird dauerhaft mit einem Anteil von 20 bis 30 Prozent am Portfolio investiert sein. Die Zielrendite liegt bei 6,5 Prozent p. a. nach Kosten, bei einer Laufzeit von 15 Jahren. Das Fondsvolumen soll bis zu 500 Mio. Euro erreichen.



Der Investitionsschwerpunkt liegt auf hochwertigen Immobilien mit einer soliden Kapitaldienstfähigkeit sowie Immobilien, die sich in der Fertigstellung befinden und kurzfristig Einnahmen generieren. Finanziert werden Büro- und Wohnimmobilien, Einzelhandelsflächen, Logistikobjekte, gemischt genutzte Immobilien, Parkhäuser sowie Hotels in etablierten Lagen oder an Standorten mit klar erkennbarem Entwicklungspotenzial. Ergänzend werden auch Refurbishment-Projekte im Sinne eines „Manage to green“-Ansatzes berücksichtigt.



Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert und integriert ökologische, soziale und unternehmerische Kriterien (ESG) in seine Investitionsentscheidungen.



„Auch unser fünfter Kreditfonds verfolgt den bewährten Seeding-Ansatz: Wir starten unsere Fonds immer mit Anfangsinvestitionen, für welche die HanseMerkur das Eigenkapital bereitstellt. Dann öffnen wir sie für Dritte. Auf diese Weise weiß jeder, worauf er sich einlässt – ein großer Vorteil gegenüber ,Blind-Pools‘“, sagt Malte Andes, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur Grundvermögen.



„Wir folgen dem Prinzip, dass wir nur finanzieren, was wir grundsätzlich auch ankaufen würden. Wir analysieren also sehr sorgfältig, auch mit Unterstützung unseres Investmentteams. Aktuell befinden sich mehrere Darlehen für den neuen Finanzierungsfonds im Prüfprozess“, ergänzt Antje Gause, Leiterin Finanzierung und Beteiligungsmanagement.



Hauck & Aufhäuser Fund Services Group verantwortet sowohl die AIFM- als auch die Administrationsfunktion.