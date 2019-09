HanseMerkur erwirbt „Campus Village II“ in Neu-Ulm

Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat für einen ihrer offenen Immobilienspezialfonds das Serviced Apartment-Projekt „Campus Village II“ erworben. Verkäufer der Anlage ist der Projektentwickler und Betreiber I Live Group in Projektpartnerschaft mit dem Bauträger und Immobilieninvestor Nowinta Bau GmbH.

.