HanseMerkur-Fonds übernimmt von Dereco das Eschbach Karree

Der „institutionelle Investor“, der sich im April von Dereco das Eschbach Karree sicherte [wir berichteten], ist die HanseMerkur Grundvermögen AG. Der Asset Manager der HanseMerkur Versicherungsgruppe bringt die Neubau-Wohnanlage entlang der Kalbacher Straße in Bad Homburg in den offenen Immobilienspezialfonds HMG Grundwerte Wohnen Plus II ein.

.