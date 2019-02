Hansemerkur finanziert und erwirbt Leipziger Wohnbauprojekt „Lido“

Wohnbauprojekt Lido

© Townscape

Mit Baubeginn wurde das Wohnbauprojekt „Lido“ (Lindenauer Docks) in Leipzig jetzt an die Hansemerkur Grundvermögen AG veräußert. Das Unternehmen erwirbt das Wohnprojekt für einen ihrer offenen Immobilienspezialfonds. Entwickelt wird Lido von der Townscape-Gruppe und Sassenscheidt, die im vergangenen August die Baugenehmigung für ihr Projekt erhalten hatten [wir berichteten]. Im Rahmen der Transaktion agiert der Investor auch als Finanzierer. „Begleitend zum Ankauf unterstützen wir das Projekt als Finanzierungspartner in den Phasen Grundstücksankauf und Realisierung und positionieren uns damit als integrierter ‚one-stop-shop‘-Partner für Projektentwickler“, erklärt Bernd Walter, Leiter Finanzierung/Beteiligungsmanagement der Hansemerkur Grundvermögen AG.

Im neuen Leipziger Stadtquartier Lindenauer Hafen entstehen auf einem knapp 4.000 m² großen Grundstück vier Bauteile mit je vier Geschossen und insgesamt 72 Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern und einer Gesamtfläche von 6.022 m². Die Wohnungen sind zwischen 50 und 120 m² groß und verfügen alle über eine Loggia oder eine Terrasse. Im Untergeschoss sind Fahrradstellplätze und Kellerräume geplant. Die Tiefgarage fasst 61 PKW-Stellplätze. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2020 angekündigt. Das Projekt beruht auf Planungen von RKW Architektur+ aus Düsseldorf. Die direkte und ruhige Lage am Hafenbecken sowie die gute Anbindung an das nahe Stadtzentrum begründen die Attraktivität des Standorts.



„Am Lindenauer Hafen entsteht ein ganz neuer Stadtteil mit hoher Wohnqualität. Für unser durch ein zweistufiges Wettbewerbsverfahren prämiertes Wohnbauprojekt ,Lido Leipzig’ beginnen nun die Bauarbeiten“, erläutert Sebastian Grabianowski, geschäftsführender Gesellschafter von Townscape.



„Leipzig ist eine der am schnellsten wachsenden Großstädte Deutschlands mit entsprechendem Bedarf an neuem, zeitgemäßem Wohnraum. Die Quartiersentwicklung Lindenauer Hafen überzeugt durch ihr ganzheitliches Konzept und die Kombination von Urbanität mit ,Wohnen im Grünen“, betont Martin Brendel, Leiter Investment bei der Hansemerkur Grundvermögen AG.