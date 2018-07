HanseMerkur erwirbt Wohnportfolio von Freiburger Projektentwickler Unmüssig

Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat von der Unmüssig Bauträgergesellschaft vier Projektentwicklungen in Freiburg mit insgesamt 175 Wohneinheiten und rd. 450 m² Einzelhandelsfläche erworben. Die Gesamtmietfläche beträgt rd. 9.300 m².

Der bestens an das ÖPNV-Netz angebundene Projektstandort liegt nur zwei Kilometer von der attraktiven Altstadt entfernt an der Grenze der Stadtteile Mooswald und Stühlinger. Dort werden sowohl klassische Mietwohnungen mit Größen ab 40 m² entstehen, aber auch Mikro-Apartments ab 27 m² sowie WG-geeignete, rund 60 bis 76 m² große Wohnungen. Die Fertigstellung sämtlicher Gebäude ist für Ende 2019 geplant.



Die HanseMerkur Grundvermögen AG wird je zwei Objekte in die offenen Immobilien-Spezialfonds HMG Grundwerte Wohnen PLUS II und HMG Grundwerte Deutschland Südwest einbringen, an denen sich neben der HanseMerkur Versicherungsgruppe auch dritte institutionelle Investoren beteiligen.



„Die Projektentwicklungen WestarkadenPLUS: Lehner99, Zentstein2, Breisacher135 und Aldi Westarkaden führen das Konzept Westarkaden konsequent weiter. So entsteht ein Stadtteil, wo urbanes Wohnen möglich wird und wo unterschiedliche Bevölkerungsgruppen wohnen, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Lebendiger Freiburger Westen, ein buntes lebendiges Quartier,“ sagt Hans-Peter Unmüßig, Geschäftsführer der Unmüssig Bauträgergesellschaft Baden mbH.