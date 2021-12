HanseMerkur erwirbt Wohn- und Einzelhandelsprojekt in Korntal-Münchingen

Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) erwirbt für einen ihrer offenen Spezial-AIF die Wohn- und Einzelhandelsprojektentwicklung „Korntal Living“ in Korntal-Münchingen. Die Immobilie wird nach geplanter Fertigstellung im 2. Quartal 2024 in den „HMG Grundwerte Wohnen Plus III“ übergehen.

