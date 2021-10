HanseMerkur erwirbt Projektentwicklung „Pulse“ in Böblingen

Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) hat für einen offenen Spezial-AIF von der Böblinger Baugesellschaft (BBG) einen Teil der Quartiersentwicklung „Pulse“ erworben. Zu Beginn des Jahres hatte die Baugesellschaft bereits Bauteil B an die Warburg-HIH per Forward Deal verkauft [wir berichteten].

.

Das geplante Objekt in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen hat eine Gesamtmietfläche von rund 11.100 m². Die ca. 6.200 m² Einzelhandelsflächen sind fast vollständig an den Lebensmitteleinzelhändler Aldi (1.600 m²), den Drogeriemarkt dm (1.100 m²) und einen großflächigen Einzelhandel für Sportartikel (3.400 m²) vermietet. Pächter der Tiefgaragen-Stellplätze ist der Parkhausbetreiber Park One. Zudem werden freifinanzierte Wohnungen mit ca. 4.900 m² Mietfläche und weiteren Stellplätzen errichtet. Das Projekt strebt eine DGNB-Gold-Zertifizierung und den KFW-55-Standard an. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2024 geplant.



„Das Projekt fügt sich sowohl architektonisch als auch durch seine Mischnutzung harmonisch in die Böblinger Innenstadt ein. Das Grundstück befindet sich in einem städtebaulichen Entwicklungsgebiet mit guter Anbindung. Mit der BBG haben wir einen professionellen und zuverlässigen Partner, der uns ein sehr gutes Objekt entwickelt“, sagt Svenja Piehl, Investment Managerin der HMG.



Nach der erfolgreichen Transaktion des BBG-Office Centers ist das Pulse nun das zweite Projekt, das beide Partner gemeinsam realisieren. „Wir freuen uns sehr, erneut einen Verkauf an die HanseMerkur Grundvermögen AG getätigt zu haben“, sagt der Geschäftsführer der BBG, Rainer Ganske.



Die Quartiersentwicklung ist gut an den ÖPNV angebunden. Mit der S-Bahn sind es knapp 20 Minuten zum Stuttgarter Flughafen; der Stuttgarter Hauptbahnhof ist nur knapp 30 Minuten entfernt. Auch mit dem Auto sind die Wege kurz: In 15 Minuten ist der Stuttgarter Flughafen erreicht, in 20 Minuten das Stuttgarter Zentrum.