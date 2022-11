HanseMerkur erwirbt Medical Science Center von Aug. Prien

Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) sichert sich für ihren Immobilien-Spezialfonds HanseMerkur Grundwerte Deutschland das noch im Bau befindliche „Medical Science Center“ in Hamburg. Verkäufer der 23.500 m² umfassenden Mixed-Use-Immobilie ist Aug. Prien Immobilien, Gesellschaft für Projektentwicklung mbh.

.