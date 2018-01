HanseMerkur erwirbt BBG Office Center in Böblingen

BBG Of­fice

Die Böblinger Baugesellschaft mbH und die HanseMerkur Grundvermögen AG sind sich handelseinig geworden. Der Versicherer hat für seinen offenen Spezial-AIF „HMG Grundwerte Deutschland Südwest“ den Büroneubau „BBG Office Center“ erworben. „Mit der HanseMerkur Grundvermögen AG haben wir uns beim Verkauf für einen langfristig orientierten Investor entschieden, der uns von Anbeginn ein Höchstmaß an Transaktionssicherheit bieten konnte“, erläutert Rainer Ganske, Geschäftsführer der Böblinger Baugesellschaft mbH, die Entscheidung.

.

„Die Verhandlungen mit der Böblinger Baugesellschaft verliefen hoch professionell und effizient. Das attraktive Objekt an dem wirtschaftsstarken Standort Böblingen ist eine hervorragende Ergänzung für unseren neu aufgelegten Regionalfonds“, sagt Martin Brendel, Leiter Investment bei der HanseMerkur Grundvermögen AG, die den Regionalfonds im Sommer letzten Jahres aufgelegt hatten. Im Fokus des Fonds stehen vor allem die Städte Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg, wo auch das Erstinvestment getätigt wurde. Hierbei handelte es sich um ein Geschäftsgebäude mit rd. 6.000 m² Mietfläche. Der Spezialfonds hat ein Zielvolumen von rund 300 Mio. Euro.



Das Anfang 2017 auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen fertig gestellte Gebäude in der Konrad-Zuse-Straße 12 hat eine vermietbare Fläche von rd. 7.400 m² und ist langfristig voll vermietet. Neben der exzellenten Verkehrsanbindung sind der hohe energetische Standard, die hochwertige Ausstattung und effiziente Grundrisse überzeugende Argumente für die elf ansässigen Mieter gewesen.



Für die Böblinger Baugesellschaft ist das Engagement auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen damit aber keineswegs abgeschlossen. Im vergangenen Herbst startete das Unternehmen mit dem Bürokomplex Tetragon in der Konrad-Zuse-Straße 90 ein neues Projekt, das bis zum Frühjahr 2019 fertiggestellt werden soll. Der viergeschossige Bürokomplex verfügt über insgesamt 2.600 m² vermietbare Bürofläche. Geplant sind zudem Tiefgaragenstellplätze sowie offene Stellplätze. Tetragon ist nach dem Office-Center das zweite große Bürogebäude der BBG. Das Gebäude setzt vor allem in Sachen „Nachhaltiges Bauen“ Akzente: So erfolgt beispielsweise die Wärmeversorgung über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Kühlung wird über die Bauteilaktivierung geregelt.