Die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) hat im Rahmen eines Forward Deals eine Büroprojektentwicklung in der Maria-Cunitz-Straße/Ecke Airbus-Allee in Bremen von Justus Grosse erworben. Das fünfgeschossige Objekt ist komplett an Deutschlands größten Milchverarbeiter, die DMK Group, vermietet und wird nach geplanter Fertigstellung im 3. Quartal 2023 in den offenen Immobilien-Spezialfonds HMG…

[…]