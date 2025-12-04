Hansemerkur baut Zusammenarbeit mit B&L PM in Bremen aus

Die B&L Property Management übernimmt zum 1. Januar 2026 mit der Deutschland-Zentrale von Mondelez in Bremen ein weiteres Büroobjekt für die HanseMerkur Grundvermögen AG. Mit dem neuen Objekt wächst das Verwaltungsportfolio, das B&L PM für die HanseMerkur Grundvermögen verantwortet, auf acht Objekte an. In der Hansestadt gehört dazu auch die DMK-Zentrale direkt gegenüber dem Flughafen [wir berichteten].

Die Liegenschaft in der Konsul-Smidt-Straße 19-25 im Bremer „Office Center Übersee“ wurde 2018/2019 errichtet und verfügt über rund 21.600 m² Mietfläche. Die Immobilie zählt zu den modernen, großflächigen Bürostandorten der Stadt. Hansemerkur hatte die Immobilie, dessen Ankermieter der Lebensmittelkonzern Mondelez Deutschland ist, in 2019 erworben [wir berichteten].



„Mit der Übernahme des Objekts in der Bremer Überseestadt setzen wir den kontinuierlichen Ausbau unserer Zusammenarbeit mit der HanseMerkur Grundvermögen fort. Die Mandatserweiterung ist Ausdruck einer vertrauensvollen, verlässlichen Partnerschaft und der Zufriedenheit beider Häuser“, betont Thomas Junkersfeld, Geschäftsführer der B&L Property Management.

