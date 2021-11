Hanseaticsoft mietet ca. 1.300 m² Bürofläche in den Goldbekhöfen

Die Hanseaticsoft GmbH ist neuer Büromieter in den Goldbekhöfen im Poßmoorweg 2. Auf Vermittlung von Angermann hat das Unternehmen ca. 1.300 m² Bürofläche in dem von Bothe-Richter-Teherani entwickelten Bürohaus in Hamburg-Winterhude angemietet.

.

Der Einzug soll zum Jahresbeginn 2022 erfolgen. Damit erzielt KGAL einen weiteren Vermietungserfolg im Zuge der Neupositionierung der Goldbekhöfe. Zuletzt hatte der Investment- und Assetmanager im Oktober einen Mietvertrag mit der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft BBN Herden Böttinger Borkel Neureiter geschlossen [wir berichteten].



Auth Real Estate Advisors GmbH & Co. KG war für den Eigentümer KGAL beratend tätig.