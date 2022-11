Die Hanseat Reisen GmbH hat eine Fläche in der Hermann-Köhl-Straße 3 in Bremen mit knapp 900 m² Gesamtnutzfläche langfristig angemietet und wird die neu angemieteten Flächen zum 1. Januar 2023 beziehen. Vermieter ist die Hamborner REIT AG, Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war bei der Vermietung beratend und vermittelnd tätig.

.