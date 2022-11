Auf der Geschäftsfläche am Viktor-Adler-Platz 13, Ecke Pernerstorfergasse hat das ‚World of hearing‘-Konzept von Hansaton am 17. November 2022 seine Eröffnung gefeiert. Im modernen Design präsentiert der österreichische Hörakustiker ebenerdig auf rund 183 m² Verkaufsfläche Produkte und Innovationen der Hörakustik-Technologie. Das Ladenlokal wurde von Comfort Austria vermittelt.

