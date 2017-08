Hansainvest vermietet 2.710 m² in Köln und Halle

Die Hansainvest Real Assets GmbH hat in Halle einen Mietvertrag über 2.160 m² verlängert und meldet parallel eine Neuvermietung über 500 m² in Köln.

.

WBS Training verlängert in Halle

Die WBS Training AG hat ihren Mietvertrag in der Rudolf-Breitscheid-Straße 10 in Halle an der Saale langfristig verlängert. Der bereits seit 2008 bestehende Mietvertrag umfasst 2.160 m². Durch die erst im Mai erfolgte Prolongation und der Flächenerweiterung der Deutschen Bahn über 1.476 m² bleibt die Immobilie damit weiterhin zu 100 Prozent vermietet.



Family Office mietet 550 m² in Köln

Die Tresono Family Office AG hat am Konrad-Adenauer-Ufer 7 in Köln 555 m² Bürofläche langfristig angemietet. Das 2011 gegründete Family Office übernimmt die repräsentativen Mietflächen zum 1. November 2017. Die Immobilie ist mit einer Vermietungsquote von 99 Prozent damit fast vollständig vermietet.