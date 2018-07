Hansainvest verlängert Mietvertrag mit BLB NRW

Die Hansainvest Real Assets GmbH hat den bestehenden Mietvertrag mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW für die Polizei in der Lindnerstraße 94-98 in Oberhausen langfristig verlängert und auf knapp 3.500 m² ausgeweitet. Somit ist das Gebäude zu 100 Prozent vermietet. Die in einem Industriegebiet gelegene Immobilie überzeugt mit einer guten Verkehrsanbindung. Der Standort ist über die Autobahnanschlussstelle Oberhausen-Buschhausen der A42 direkt an den Fernverkehr angebunden.

