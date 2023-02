Hansainvest verlängert mit PwC in Köln

Hansainvest Real Assets hat den bestehenden Mietvertrag über 4.844 m² Bürofläche mit PwC Deutschland am Konrad-Adenauer-Ufer 5–11 in Köln erfolgreich um weitere zehn Jahre verlängert. Das Unternehmen gehört zu den Hauptmietern des vollvermieteten Objekts. Der Bestandsmieter belegt knapp ein Drittel der Gesamtfläche von rund 14.962 m². Der 2005 fertiggestellte Bürokomplex gehört nicht zuletzt dank seiner zentralen Innenstadt- und direkten Wasserlage am Rhein zu den Top-Immobilien in Köln.

