Hansainvest veräußert in Brüssel an Swiss Life AM

Hansainvest Real Assets verkauft eine Brüsseler Immobilie an einen von Swiss Life Asset Managers France verwalteter Fonds.

Die 2002 kernsanierte Büroimmobilie mit 6.141 m² liegt sehr zentral an der Schnittstelle der Rue de la Loi, einer der Hauptstraßen des Brüsseler Europa- und Regierungsviertels, und der Rue de Commerce. Die unmittelbare Umgebung des Objektes in der Rue de la Loi 23 zeichnet sich durch eine Vielzahl an Büro und Geschäftshäusern bedeutender internationaler Institutionen aus. Neben den gastronomischen und kulturellen Angeboten befindet sich der Parc de Bruxelles rund 250 Meter in fußläufiger Entfernung. Nach erfolgreicher Neuvermietung von 3.370 m² Anfang 2021 an eine staatliche belgische Immobilienverwaltungsgesellschaft sind 93 Prozent der Liegenschaft vermietet. Weitere Mieter der Immobilie sind unter anderem die französische Handelskammer, ein Energiekonzern und ein Gesundheitsdienstleister.



„Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die professionelle Abwicklung dieser erfolgreichen Transaktion bedanken. Der nun realisierte Verkauf der Immobilie ist ein Paradebeispiel für unseren aktiven Asset Management-Ansatz. Dabei bieten flexibel nutzbare, zentral gelegene und vor allem langfristig an bonitätsstarke Partner vermietete Objekte weiterhin die höchste Resilienz und Wertstabilität“, sagt Nicholas Brinckmann, Sprecher der Geschäftsführung von Hansainvest Real Assets.



Als Berater fungierte käuferseitig JLL Belgien, während Baker McKenzie rechtlich unterstütze. Die technische Beratung auf der Käuferseite wurde von Treex durchgeführt.