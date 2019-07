Hansainvest und Wertgrund kaufen KVG von PGIM

Die Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH erwirbt gemeinsam mit der Wertgrund Immobilien GmbH die Pramerica Property Investment GmbH (PPI). Als bisheriges Tochterunternehmen der PGIM Real Estate fungiert PPI als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) für offene Immobilienfonds. In dieser Funktion betreut PPI unter anderem den im Jahr 2010 aufgelegten offenen Publikumsfonds Wertgrund WohnSelect D, dessen Investmentschwerpunkt auf Wohnimmobilien in Deutschland liegt. Hansainvest administriert als Service-KVG seit 2013 mehrere von Wertgrund gemanagte Spezial-AIF. Mit dem gemeinsamen Erwerb der PPI weiten die Beteiligten ihre Zusammenarbeit nun aus.

„Die Zusammenarbeit mit Wertgrund war in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. Der gemeinsame Erwerb einer Publikumsfonds-KVG bedeutet für uns nicht nur ein Ausbau dieser Zusammenarbeit, sondern auch, dass wir unser Wachstum als Service-KVG im Bereich Immobilien aus den vergangenen Jahren weiter fortsetzen„, so Dr. Jörg W. Stotz, Sprecher der Geschäftsführung bei Hansainvest.



PGIM Real Estate hat mit der PGIM Real Estate Germany AG noch eine weitere KVG für den deutschen Markt, über die Spezialfonds aufgelegt und verwaltet werden können. Laut Sebastiano Ferrante, Head of Germany & Italy bei PGIM Real Estate, ist der Verkauf der zweiten Plattform eine strategische Entscheidung. „Deutschland ist für uns einer der wichtigsten Märkte weltweit – ein Grund, weshalb wir in den vergangenen Jahren unsere Präsenz deutlich ausgebaut haben. Hier liegt unser Fokus auf institutionellen Investoren, für die wir als Full-Service-Anbieter agieren. Mit der PGIM Real Estate Germany AG unterhalten wir eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, die alle Anforderungen unserer deutschen und internationalen institutionellen Investoren abdeckt, und über die wir weiterhin Spezialfonds auflegen und verwalten können. Um nicht zwei Plattformen zu unterhalten, haben wir in den vergangenen Jahren sukzessive strategisch relevantes Geschäft auf die PGIM Real Estate Germany AG transferiert“, so Sebastiano Ferrante.



Der Verkauf der PPI steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigung. Nach dem Übergang soll die Gesellschaft umfirmiert werden.