Noch vor Jahresende sichert sich Hansainvest den Generation Park Y in Warschau. Der Büroturm wechselt für 285 Mio. Euro vom Projektentwickler Skanska in den Bestand des Fondsmanagers. Damit ist die Transaktion, die größte des Jahres 2021 in der gesamten CEE-Region. Das Closing ist für das dritte Quartal 2022 geplant.

Fotos: Skanska



[…]