Hansainvest sichert Hauptmieter in Warschau und Brüssel

Der Asset Manager verzeichnet mit einer Prolongation in Warschau und einer Neuvermietung im Brüsseler Regierungsviertel die nächsten Vermietungserfolge in Polen und Belgien. In Warschau verlängert Credit Suisse im Atrium 2, in Brüssel zog der Asset Manager einen neuen Ankermieter für das Bürogebäude in der Rue de la Loi 23 an Land.

.

Credit Suisse bleibt im Atrium 2

Die Bank verlängerte ihren Mietvertrag über 7.510 m² und bleibt für drei weitere Jahre Hauptmieter in dem zu 100 % vermieteten Gebäude mit 20.500 m² Nutzfläche. Bereits im Sommer 2020 konnte Hansainvest Real Assets zwei erfolgreiche Vertragsverlängerungen im Atrium 2 mit der Adresse Icchoka Lejba Pereca 1A über insgesamt 10.000 m² verzeichnen [wir berichteten] und wurde auch bei der jüngsten Vermietung wieder durch ihren lokalen Asset Manager MFC Real Estate beraten.



Behörde wird Ankermieter in der Rue de la Loi 23

Neben der Prolongation in Warschau hat Hansainvest zum 01.01.2021 insgesamt 3.370 m² Bürofläche in ihrer Multi-Tenant-Immobilie im Regierungsviertel langfristig an die staatliche Immobilienverwaltungsgesellschaft Belgiens, die Régie des Bâtiments, vermietet. Durch den neuen staatlichen Hauptmieter ist das Objekt fast voll vermietet.



Die 1964 erbaute Büroimmobilie liegt sehr zentral in der Rue de la Loi 23, einer der Hauptstraßen des Brüsseler Europa- und Regierungsviertels. Die Gesamtmietfläche des Gewerbeobjekts beläuft sich auf 6.140 m². Weitere Mieter der Immobilie sind unter anderem die französische und belgische Handelskammer, ein Tochterunternehmen des Energiekonzerns Total und der Gesundheitsdienstleister Idewe. In der direkten Umgebung der Immobilie sind verschiedene repräsentative Parkanlagen und Sehenswürdigkeiten, sowie gastronomische und kulturelle Einrichtungen fußläufig bequem erreichbar.



„Die attraktive Mikrolage hat es uns ermöglicht auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen innerhalb kürzester Zeit mit der Régie des Bâtiments einen äußerst sicheren und renommierten Ankermieter für unser Objekt zu gewinnen. Das beweist unsere Vermietungsstärke und Belastbarkeit unseres Netzwerks in den für uns relevanten europäischen Metropolmärkten. Ich möchte daher ausdrücklich allen Beteiligten meinen Dank für diesen schönen Vermietungserfolg aussprechen“, kommentiert Martina Averbeck, Geschäftsführerin von Hansainvest Real Assets. Bei der Vermietung war JLL beratend tätig.