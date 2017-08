Hansainvest vermietet weitere Flächen im Four Elements in Düsseldorf

Four Elements

Die Hansainvest Real Assets GmbH hat in ihrem Objekt Four Elements in der Kaiserswerther Straße 229, Ecke Georg-Glock-Straße 4 in Düsseldorf weitere Flächen langfristig vermietet. Die Allgeier Expertes SE bezieht zum 1. Januar 2018 eine Fläche von insgesamt 675 m². Das Gebäude ist damit nahezu vollvermietet. Die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rhein gelegene Immobilie überzeugt durch ihre moderne Architektur und eine gute Verkehrsanbindung. Der Standort ist über die Autobahnen A 44 und A 52 an den Fernverkehr angebunden, die U-Bahn-Station Theodor-Heuss-Brücke befindet sich direkt vor der Haustür.

.