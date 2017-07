Hansainvest Real Assets vermietet letzte Flächen im Neubau in der Hamburger City Nord

Die Hansainvest Real Assets GmbH hat die letzten Flächen der insgesamt 21.000 m² in ihrem Bürogebäude „Ü8„ am Kapstadtring 7 in Hamburg langfristig vermietet. „Die vollständige Vermietung unseres Neubaus in der Hamburger City Nord bestätigt zum einen die positive Einschätzung zur Attraktivität des Standorts und zeigt zum anderen, dass wir uns bei dem Projekt für das richtige Konzept entschieden haben“, sagt Nicholas Brinckmann, Geschäftsführer der Hansainvest Real Assets GmbH. Als neuer Mieter ist zum 1. Juli 2017 die Regus-Gruppe eingezogen und teilt sich die rund 3.200 m² zukünftig mit der Akquinet AG, einem international tätigen IT-Beratungsunternehmen. Der Bestandmieter ist bereits im Oktober letzten Jahres eingezogen und hat jetzt weitere Flächen hinzugemietet.

„Wir expandieren derzeit sehr stark und haben entsprechenden Bedarf an weiteren Flächen. Zudem können unsere Mitarbeiter durch die zukünftige Erweiterung auch die innovativen Geschossgärten exklusiv nutzen„, sagt Thomas Tauer, Vorstand bei der akquinet AG. Auch für die Regus war die Expansion am Standort Hamburg ein Grund für die Anmietung. Außerdem ist Daniel Grimm, Development Director der Regus-Gruppe, auch von der City Nord überzeugt: „Bei der Suche nach neuen Flächen müssen diese immer einige grundlegende Faktoren erfüllen. Die Flughafennähe sowie verkehrsgünstige Anbindung der Büroimmobilie durch öffentliche Verkehrsmittel und die Autobahn sind für uns wichtige Kriterien bei der Standortwahl. Auch die individuelle Gestaltung der Flächen ist für uns, als Anbieter von flexiblen Bürolösungen, zwingend notwendig.“



Für die Hansainvest Real Assets war die BNP Paribas Real Estate vermittelnd tätig.