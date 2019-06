Hansainvest Real Assets shoppt in Helsinki für rund 135 Millionen Euro

Hansainvest Real Assets sichert sich im Rahmen eines Forward Deals einen modernen Bürokomplex in Helsinki für rund 135 Millionen Euro vom schwedischen Bauunternehmen und Projektentwickler Skanska. Die flexibel nutzbare Immobilie liegt direkt am westlichen Hafenbecken der finnischen Hauptstadt und verfügt über bis zu acht Stockwerke mit etwa 17.700 m² Gesamtmietfläche. Für das derzeit im Bau befindliche Gebäudeensemble ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach LEED vorgesehen. Die Baufertigstellung ist für Ende 2019 geplant. Mieter der Liegenschaft im Zentrum Helsinkis ist die Europäische Chemikalienagentur (ECHA), eine Behörde der EU, die das Objekt langfristig anmietet und als europäische Hauptgeschäftsstelle nutzen wird.

„Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie setzen wir bewusst auf einen frühzeitigen Einstieg in die Wertschöpfungskette, etwa über Joint Ventures, Forward Fundings oder wie in diesem Fall Forward-Purchase-Deals. Mit dem Erwerb dieser Liegenschaft haben wir unser Portfolio um ein Landmark-Projekt in einer der schönsten und aussichtsreichsten Städte Europas weiter diversifiziert“, sagt Brinckmann, Sprecher der Geschäftsführung der Hansainvest Real Assets.



Das Neubauobjekt ist Teil der Gesamtentwicklung am innerstädtischen Hafenstandort Telakkaranta. In den letzten Jahren hat sich das Areal aufgrund der noch vorhandenen Hafenanlagen zu einem beliebten Szenestandort entwickelt. Im Zuge der Bauarbeiten werden einige der historischen Elemente, darunter Teile der Backsteinfassade einiger Hafengebäude, in den modernen Neubau integriert. Das gesamte Telakkaranta-Areal wird derzeit in ein gemischt genutztes, urbanes Stadtquartier ausgebaut, das Wohn- und Geschäftshäuser beinhaltet und dabei den Hafencharakter erhält.