Hansainvest projektiert neue Signal Iduna-Zentrale am Hamburger Dammtor

Die Hansainvest Real Assets GmbH beginnt die Projektierung eines neuen Büroensembles am Bahnhof Dammtor in Hamburg, für das die entsprechende Aufstellungsinformation für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan am 18. August erfolgt ist. Der Neubau entsteht anstelle des bisherigen Sitzes der Hauptverwaltung von Signal Iduna aus den 1950er bis 1970er Jahren. Die neue Hauptverwaltung des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns wird auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil des Büroensembles sein. Das Grundstück befindet sich zwischen Neuer Rabenstraße 15-21 und Alsterterrasse 11. Die Auslobung des städte- und hochbaulichen Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit Fachämtern und Baudezernat soll noch 2020 erfolgen. Die Fertigstellung des Projektes ist für Ende 2026 geplant.

.

Die Hauptverwaltung der Signal Iduna umfasst aktuell rund 42.000 m² Bruttogeschossfläche, verteilt über mehrere Baukörper. Für die neue Projektierung soll ein städtebauliches Konzept und das angemessene Maß der baulichen Ausnutzung im Rahmen eines zweistufigen Architektenwettbewerbs ermittelt werden.



„Mit diesem modernen Bürocampus werden wir einmal mehr unsere hauseigene Projektentwicklungskompetenz unter Beweis stellen. Die Flächen werden sich durch ein zeitgemäßes Nutzungskonzept und eine nachhaltige Bausubstanz auszeichnen und zu einer Top-Adresse für Büromieter avancieren“, sagt Nicholas Brinckmann, Sprecher der Geschäftsführung von Hansainvest Real Assets.



Die Umgebung ist von Büro- und Bildungsgebäuden mit teilweiser Wohnnutzung geprägt und gehört zu den etablierten Bürolagen Hamburgs. Das Objekt liegt in unmittelbarer Umgebung zum Fern- und Regionalbahnhof sowie S-Bahnhof Hamburg Dammtor und ist so sehr gut an den ÖPNV angebunden. Die Innenstadt ist fußläufig zu erreichen.