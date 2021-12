Hansainvest kauft Logistikobjekt in Finnland

Die Hansainvest Real Assets GmbH hat ein Objekt in Finnland mit einer Gesamtfläche von 25.000 m² für den „Hansa Europe Logistic Fund“ (HELF) angekauft. Die 2009 erbaute Immobilie befindet sich in Turku, Finnland, und wurde 2019 umfangreich modernisiert.

.

„Als wichtiger Brückenkopf für wirtschaftliche Verbindungen zählt Finnland zu den aufstrebenden Logistikmärkten. Aufgrund der baulichen Qualität, der Reputation des Hauptmieters und der ausgezeichneten Lage stellt dieses Objekt eine stabile Anlage dar und trägt maßgeblich zur Länderdiversifikation bei“, so Nicholas Brinckmann, Sprecher der Geschäftsführung von Hansainvest Real Assets. „Das Investitionsobjekt entspricht unseren Anforderungen der festgelegten Fondsstrategie und bietet eine ideale Ergänzung zum Portfolio des HANSA Europe Logistic Fund.“



Die Gesamtmietfläche teilt sich in 23.500 m² Lager- und 900 m² Büroflächen, sowie Mezzanineflächen auf. Die Liegenschaft verfügt außerdem über 137 PKW-Stellplätze. Der Hauptmieter ist PostNord Oy, eines der führenden Logistikunternehmen in der nordischen Region. Die Vermietungsquote liegt bei 100 Prozent.



Das modernisierte Logistik- und Distributionszentrum ist in drei verschiedene Hallenabschnitte teilbar und verfügt über insgesamt 62 ebenerdige Ladetore mit teilweise zweiseitiger Andienbarkeit. Die wesentlichen Eigenschaften des Objekts bieten eine hohe Drittverwendungsfähigkeit und die Lage im Hafengebiet Turkus ist durch eine hervorragende Infrastruktur mit optimaler Verkehrsanbindung und Trimodalität gekennzeichnet. Durch die unmittelbare Erreichbarkeit des Bahnhofs und des Flughafens innerhalb von circa 15 Minuten Fahrzeit, erfüllt der Standort sämtliche Anforderungen moderner Logistiknutzer und -dienstleister.



Der private finnische Verkäufer wurde durch CBRE Finland Oy and Astrea Attorneys at Law beraten. Die Hansainvest Real Assets GmbH wurde durch Dittmar & Indrenius Attorneys at Law begleitet.