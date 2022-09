Hansainvest gewinnt flämische Staatsbehörde als Mieter

Hansainvest Real Assets hat für das Objekt Kolonienstraat 29-31 in der Brüsseler Innenstadt einen neuen Großmieter gewonnen. Die flämische Regierungsbehörde für Einbürgerungen (Agentschap Integratie en Inburgering) bezieht langfristig schrittweise ab 1.9.2022 insgesamt 3.246 Quadratmeter Bürofläche in der Liegenschaft. Ceusters war beratend auf Maklerseite tätig.

„Der aktuelle Vermietungserfolg entspricht genau unserer Strategie zur Sicherung der Wertstabilität unseres Portfolios. Bonitätsstarke und insbesondere staatliche Mieter bieten langfristig planbare Cashflows für unsere Anleger und schätzen unsere zentral gelegenen, modernen Büroflächen“, sagt Martina Averbeck, Geschäftsführerin von Hansainvest Real Assets.



Das historische Objekt aus dem 19. Jahrhundert mit insgesamt 10.381 m² BGF befindet sich in herausragender Lage in der Nähe des Hauptbahnhofs Bruxelles Central. In unmittelbarer Nachbarschaft finden sich Regierungsgebäude, Sehenswürdigkeiten und prominente Grünflächen sowie eine optimale Anbindung an den ÖPNV. Zuletzt wurde das Gebäude Anfang der 2000er Jahre umfassend saniert.