Hansainvest erweitert Mietvertrag mit Procad in Karlsruhe

Die Hansainvest Real Assets GmbH hat in der Vincenz-Prießnitz-Straße 3 in Karlsruhe den Mietvertrag mit der Procad GmbH verlängert. Gleichzeitig hat der expandierende Spezialist für Product- and Document Lifecycle Management weitere Nachbarflächen hinzugemietet. Insgesamt beträgt die Mietfläche von Procad jetzt ca. 2.600 m². Das zentral gelegene Büroobjekt mit einer vermietbaren Fläche von knapp 5.800 m² mit Nähe zum UNI-Campus ist damit nahezu vollständig vermietet.

.