Ludger Wibbeke leitet Real-Assets-Geschäft bei Hansainvest

Die Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH hat Ludger Wibbeke zum Geschäftsführer für das Real-Assets-Geschäft der Service-KVG bestellt. Er folgt ab dem 1. Juli 2019 auf Marc Drießen, der das Unternehmen zum 30. April verlässt.

Der 52-jährige verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Berufserfahrung im Kapitalmarkt. Nach Stationen als Chief Operating Officer sowie Deputy General Manager und Executive Director bei der NORD/LB wirkte Wibbeke unter anderem als Leiter Depotbank/Operations bei der Sal. Oppenheim. Zuletzt zeichnete er fünf Jahre für das Fondsdienstleistungsgeschäft für Real Assets in Deutschland und Luxemburg bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers verantwortlich [wir berichteten].



„Mit Ludger Wibbeke konnten wir einen ausgewiesenen Experten für den Bereich Real Assets gewinnen, der die speziellen Anforderungen rund um Immobilien kennt und über Transaktionserfahrung verfügt. Gerade vor dem Hintergrund unseres besonders starken Wachstums im Bereich Real Assets ist diese Personalie für uns von besonderer Bedeutung“, kommentiert Martin Berger, Vorsitzender des Aufsichtsrats.



„Gerade bei Alternativen Investments erscheint mir umfassendes Spezial-Know-how besonders relevant zu sein, da der Umgang mit illiquiden Vermögensgegenständen andere Herausforderungen birgt als der Umgang mit tendenziell fungiblen Assets. Auf Basis meiner langjährigen Erfahrungen möchte ich meinen Teil dazu beitragen, das Geschäftsmodell der Hansainvest weiterhin nachhaltig auszubauen. Wie bereits in der Vergangenheit werden dabei unsere Kunden auch zukünftig im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten stehen“, so Ludger Wibbeke zu seinem Wechsel.