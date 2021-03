Hansainvest entwickelt Büroensemble Lumen Munich

Lumen Munich

Das Ensemble entsteht bis 2023 als neue Verbindung zwischen Münchner Altstadt und der Sonnenstraße. „Sowohl Architektur als auch Lage sind extrem ansprechend. Über einen begrünten, großzügigen Innenhof wird das Lumen Munich eine einzigartige Licht- und Raumqualität im gesamten Gebäudekomplex bieten”, kommentiert der Sprecher der Geschäftsführung Nicholas Brinckmann.

Die Hansainvest Real Assets GmbH baut ihr Engagement im Bereich der Projektentwicklung weiter aus. Das Unternehmen plant die Errichtung des “Lumen Munich”, das rund 12.600 m² Gewerbefläche umfassen wird. Eine DNGB-Platin-Zertifizierung für das Projekt aus der Feder des renommierten Büros Allmann Sattler Wappner Architekten wird angestrebt.



Grundriss und Nutzungskonzept in dem Ensemble in der Sonnenstraße 23 sind bewusst sehr flexibel gestaltet und umfassen verschiedenste Zellen-, Kombi- und Open-Space-Bürostrukturen sowie multifunktionale und kommunikative Flächen, wie Work & Chill-out-Spaces, Lounges und Conference-Zones. Das Erdgeschoss soll passend zur attraktiven und frequenzstarken Mikrolage eine Nahversorgungsfunktion erfüllen, während die sechs repräsentativen Obergeschosse für Büromieter vorgesehen sind. Im Untergeschoss sind 67 PKW- sowie 90 Fahrrad-Stellplätze geplant.



„Im Sinne moderner Arbeitswelten werden unsere Mieter auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene, flexibel bespielbare Grundrissstrukturen sowohl für klassische als auch für innovative Office-Konzepte vorfinden“, so Nicholas Brinckmann weiter.



Das Lumen Munich liegt auf halben Weg zwischen den Knotenpunkten Sendlinger Tor im Süden und Karlsplatz/Stachus im Norden. Durch den Neubau des Münchner Hauptbahnhofs – fußläufig acht und per ÖPNV in vier Minuten entfernt – wird die ohnehin attraktive Lage noch weiter aufgewertet. In unmittelbarer Umgebung befinden sich umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten sowie gastronomische und kulturelle Angebote aller Art.