Hansa-Flex AG mietet 1.515 m² in Dortmund an

Das Essener Maklerunternehmen Ruhr Real GmbH vermittelte 1.515 m² Gesamtfläche an die Hansa-Flex AG. Die angemietete Fläche untergliedert sich in 1.240 m² Hallenfläche, 75 m² Bürofläche und 200 m² Außenfläche. Das Unternehmen mietet langfristig an der Planetenfeldstraße 107 und bezieht das Objekt in diesem Sommer. Eigentümer der Liegenschaft im Dortmunder Westen ist eine lokale Immobiliengesellschaft.

.

„Ausschlaggebend für die Anmietung war für uns die Lage des Objekts: Verkehrstechnisch gut an die Autobahn sowie den öffentlichen Nahverkehr angebunden und in unmittelbarer Nähe zu unserer derzeitigen Niederlassung“, so Manuel Voigt bei der Hansa-Flex AG.



„Wir freuen uns, dass wir die Hansa-Flex AG bei der Suche nach einer geeigneten Relocation unterstützen konnten. Das Mietobjekt wird aktuell umfangreich modernisiert und erfüllt alle Kundenwünsche“, so Marco Apitzsch, Prokurist bei der Ruhr Real.