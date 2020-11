Hans Volkert Volckens Head of Real Estate Advisory von KPMG

Hans Volkert Volckens ist zum neuen Leiter des Bereichs Real Estate Advisory bei KPMG für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) ernannt worden. Seine Aufgabe ist ab sofort die Organisation, Vermarktung und Weiterentwicklung aller immobilienwirtschaftlich relevanten Beratungsleistungen in der Region. Der 50jährige ist seit dem 1. Januar 2019 bereits Head of Real Estate von KPMG in Deutschland und leitet hier seit Beginn dieses Jahres auch den Bereich Asset Management. Diese Doppelfunktion reflektiert, dass beide Geschäftsfelder über ein identisches Geschäftsmodell verfügen – die Kapitalanlage privater und institutioneller Investoren.

.

“Die Immobilienbranche steht vor einem herausfordernden neuen Zeitalter. Nicht nur die Auswirkungen von Covid-19, sondern insbesondere die Anforderungen an Nachhaltigkeit, die sich exponentiell entwickelnde Technologie und das sich ändernde Nutzerverhalten werden zu neuen Chancen, aber auch Risiken führen. Es freut mich sehr, diese Entwicklungen bei KPMG nun auch international mitverantworten und unser Beratungsangebot entsprechend ausrichten zu dürfen", so Volckens.