Hans Peter Trampe neuer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der DKWD Beteiligungs-GmbH

Zum 1. MÃ¤rz 2026 wird Hans Peter Trampe den Aufsichtsrat der Dr. Klein Wowi Digital AG sowie der Dr. Klein Wowi Finanz AG verlassen, um bis zur Umsetzung die Rolle des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers der neu gegrÃ¼ndeten DKWD Beteiligungs-GmbH zu Ã¼bernehmen. Gemeinsam mit Thomas Kleindienst, dem ehemaligen Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg eG, wird er kÃ¼nftig die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der DKWD Beteiligungs-GmbH bilden.

Hans Peter Trampe Ã¼bernimmt mit diesem Wechsel eine zentrale Aufgabe im Aufbau und in der Steuerung des geplanten Beteiligungsmodells an der Dr. Klein Wowi Digital AG. Das beabsichtigte Modell soll es wohnungswirtschaftlichen Unternehmen ermÃ¶glichen, sich mittelbar an der Dr. Klein Wowi Digital AG zu beteiligen und aktiv an dessen strategischer Weiterentwicklung mitzuwirken. Es soll Transparenz, Investitionssicherheit und MitgestaltungsmÃ¶glichkeiten schaffen â€“ und ist aus dem Bedarf und Wunsch der Branche heraus entstanden. Die beteiligten Parteien arbeiten derzeit aktiv daran, das Modell noch in diesem Jahr umzusetzen.



Seit der GrÃ¼ndung der Dr. Klein Wowi Digital AG im Jahr 2019 hat Hans Peter Trampe die Entwicklung und das starke Wachstum des Unternehmens maÃŸgeblich geprÃ¤gt. Mit seiner tiefen Kenntnis der Hypoport SE, seinem wohnungswirtschaftlichen Know-how und seinem Engagement fÃ¼r die Vision, den Arbeitsalltag der Menschen in der Wohnungswirtschaft zu erleichtern, hat er entscheidend dazu beigetragen, dass die Dr. Klein Wowi Digital AG heute erfolgreich, innovativ und zukunftsorientiert im Markt positioniert ist.



â€žDie Entwicklung der Dr. Klein Wowi Digital AG â€“ von der GrÃ¼ndung bis hin zu einem der innovativsten Partner der Wohnungswirtschaft â€“ mitzuerleben, war eine groÃŸartige Erfahrung. Ich freue mich sehr, dem Team Wowiport und der gesamten Organisation auch kÃ¼nftig verbunden zu bleiben, und bin Ã¼berzeugt, dass sie ihren erfolgreichen Weg konsequent fortsetzen wird. Das Beteiligungsmodell setzt konsequent die Haltung der Hypoport um, GeschÃ¤ftsmodelle gemeinsam und auf AugenhÃ¶he mit ihren Kunden zu verwirklichen. FÃ¼r die Wohnungswirtschaft ist dies die einmalige Chance, ihre digitale Zukunft aktiv mitzugestaltenâ€œ, erklÃ¤rt Hans Peter Trampe.



Hans Peter Trampe habe die Entwicklung der Dr. Klein Wowi Digital AG von Anfang an mit seiner Klarheit, seiner Erfahrung und seinem tiefen VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Zusammenarbeit in Netzwerken geprÃ¤gt, betont BjÃ¶rn JÃ¼ngerkes, Vorstand und CEO der Dr. Klein Wowi Digital AG: â€žEr war und ist ein wichtiger Impulsgeber fÃ¼r die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens. Ich bin dankbar fÃ¼r die vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Jahre und freue mich, dass er uns auch kÃ¼nftig verbunden bleibt â€“ nun in einer Rolle, die den nÃ¤chsten Schritt unserer gemeinsamen Entwicklung ermÃ¶glicht. Im Namen des gesamten Teams wÃ¼nsche ich Hans Peter Trampe fÃ¼r seine neue Aufgabe viel Erfolg, Inspiration und Freude. Wir freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.â€œ