Hans im Glück eröffnet Burgergrills in Augsburg und Hamburg

Für das Franchiseunternehmen Hans im Glück stehen im Juni gleich zwei neue Deutschlandstandorte in den Startlöchern. Während in Augsburg Premiere gefeiert wird, eröffnet in Hamburg bereits der zweite Standort.

Die Augsburger dürfen sich seit Montag, den 4. Juni auf einen Hans im Glück mitten im Textilviertel, in der neugebauten Studentenapartmentanlage „Studiosus 5“, freuen. Auf einer Fläche von 250 m² können die Gäste auf 160 Innen- und 170 Außensitzplätzen unweit der City Galerie in der Fuggerstadt auf der Oberbürgermeister-Hohner-Straße 5 genussvolle Momente erleben. In Hamburg eröffnet am Mittwoch, den 13. Juni ein neuer Burgergrill. Der mittlerweile zweite Hans im Glück der Hansestadt zieht ans Brandsende 6-10 an der Binnenalster. Mit 320 Sitzplätzen im Innenbereich und 40 Außensitzplätzen bietet der Standort auf 300 m² viel Platz zum Entspannen und Genießen.



Als erster Burgergrill Deutschlands erstrahlt Augsburg komplett im neuen Hans im Glück Innenraumdesign, während der neue Standort in Hamburg eine Kombination aus Elementen beider Designs ist.