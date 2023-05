Hans-Hermann Vowinkel neu im Beirat des BII

Hans-Hermann Vowinkel

© Hans-Hermann Vowinkel

Der Bund Institutioneller Investoren hat anlässlich seiner Mitgliederversammlung am gestrigen 3. Mai 2023 mit Hans-Hermann Vowinkel den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Babcock Pensionskasse in seinen Beirat berufen.

.

Damit besteht der Beirat aus dem Vorsitzenden Prof. Dr. Axel Wiandt von der WHU Otto Beisheim School of Management, Hans Ohlrogge dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der IBM Pensionskasse, Ewald Stephan, dem ehemaligen Vorstand der Verka Kirchliche Vorsorge und nun aus dem neuen Mitglied Hans-Hermann Vowinkel.



Der Beirat des bii unterstützt die geschäftsführenden Vorstände um Dr. Thomas A. Jesch sowie Michael Klauke-Werner bei ihren operativen Tätigkeiten. Gemäß der Satzung des bii müssen vorgeschlagene Beiratsmitglieder über die Mitgliederversammlung in einer Wahl bestätigt werden und sind erst dann offiziell im Amt.



Hans-Hermann Vowinkel hat nach einer Ausbildung zum Marineoffizier sowie seiner Dienstzeit in Duisburg studiert und dort als Betriebswirt VWA abgeschlossen. Im Anschluss begann er bei der Babcock Pensionskasse. Nach verschiedenen Leitungspositionen wurde er zum Geschäftsführer berufen und war seit 2009 Mitglied des Vorstandes, zuletzt als Vorstandsvorsitzender. Ende letzten Jahres schied er nach 42 Jahren bei der Babcock aus und ist seitdem als freier Berater für institutionelle Investoren aktiv.



„Mit Hans-Hermann Vowinkel haben wir einen extrem gut vernetzten und vor allem kompetenten Unterstützer für den bii gewinnen können. Er wird unsere Aktivitäten als assetklassenübergreifende Vertretung für institutionelle Investoren in Deutschland tatkräftig ausbauen“, erklärt Dr. Thomas A. Jesch, Vorstand und Mitbegründer des bii.



„Wir freuen uns sehr, dass wir eine weitere Verstärkung für unseren Fachbeirat bekommen haben. Entscheidend sind dabei der wertvolle Erfahrungsschatz und das ausgesprochen gute Renommee von Hans-Hermann Vowinkel“, ergänzt Michael Klauke, Vorstand des bii.