Hanow Business Triangle: Art-invest und Wohnkompanie starten Bauarbeiten

Das Joint Venture aus Art-Invest Real Estate und Die Wohnkompanie Rhein-Main beginnt mit den Bauarbeiten auf dem Areal zwischen der Leipziger-Straße 2-10 und der Willy-Brandt-Straße 23. Das knapp 20.000 m² große Grundstück wurde von den beiden Partnern Anfang 2020 erworben [wir berichteten]. Nun wird dort bis 2024 unter dem Namen Hanow Business Triangle ein modernes gemischt genutztes Quartier entstehen.

