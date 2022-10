Hanova und KSG schaffen bezahlbaren Wohnraum in Kronsrode

Kronsrode – städtisches Wohnen mitten im Grünen, so lautet der Slogan für den rund 53 Hektar großen neuen Stadtteil mit eigener Infrastruktur, Nahversorgern und Betreuungsangeboten. Allein Hanova wird hier in den nächsten Jahren in drei Bauabschnitten rund 300 Wohnungen, eine Kindertagesstätte sowie vier Gewerbeeinheiten realisieren.

.

Der Mietpreis der freifinanzierten Wohnungen wird bei unter 10 Euro/m² liegen und damit deutlich unter den üblichen Konditionen für Neubauwohnungen. Nach dem Spatenstich für den ersten Bauabschnitt im August 2020, sind die ersten 133 Wohnungen, 54 öffentlich gefördert mit Kaltmieten von 5,40 Euro/m², kurz vor der Fertigstellung. Start der Vermietung ist für Februar 2023 avisiert.



Die KSG Hannover realisiert in zwei Bauabschnitten insgesamt 260 Mietwohnungen und 12 Townhouses, die zum Verkauf angeboten werden. Im ersten Bauabschnitt sind 132 Wohnungen entstanden, 56 öffentlich gefördert, davon 16 rollstuhlgerecht, mit Kaltmieten von 5,60, 6,50 oder 7,20 Euro/m² (je nach Förderklasse). 76 Wohnungen sind freifinanziert. Die Kaltmiete beträgt hier 9,90 Euro/m². Die ersten Mieter werden bereits am 1. November 2022 einziehen können. „Wir freuen uns darüber, dass wir zusammen mit Hanova dafür sorgen können, dass Kronsrode-Mitte bereits jetzt zum Leben erwacht“, sagt KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range.



3500 Wohnungen für annähernd 8000 Menschen, Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten – das wird der neue Stadtteil in Kronsrode. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind gut gelegen, die Stadtbahnen Messe/Ost und Stockholmer Allee halten direkt vor der Tür. Über den Messeschnellweg ist man in kürzester Zeit in der Stadt und ebenso schnell auf der Autobahn. „Wir hatten den Ehrgeiz, hier mit der KSG Hannover als erstes an den Start zu gehen. Das hat durch die schnelle Bauzeit ja auch geklappt. Damit können wir an diesem Standort als erste die Wohnungen an den Markt bringen. Das ist schon auch ein Vermarktungsvorteil. Seite an Seite mit der KSG Hannover haben wir gemeinsam ausgeschrieben und bieten außerdem einen höheren öffentlich geförderten Anteil an Wohnungen als gefordert“, sagte Karsten Klaus.



Im ersten Bauabschnitt (Baufeld 1.1) hat die Wohnungsbaugesellschaft rund 40 Millionen Euro investiert. Die barrierefreien 1,5- bis 7-Zimmer-Wohnungen verteilen sich über fünf solitäre, viergeschossige Gebäude und verfügen über eine Wohnfläche von 33 bis zu 199 m², die im energetisch anspruchsvollen Kronsberg-Standard realisiert wurden. Die gesamte vermietbare Fläche beträgt rund 8300 m². Der Gewinnerentwurf für das Ensemble stammt von dem Architekturbüro PK Nord. „Mit diesem Projekt engagieren wir und die KSG Hannover uns hier ganz besonders und bieten attraktives Wohnen im urbanen Umfeld zu preisgedämpften Mieten ab 9,90 Euro/m² bei den frei finanzierten Wohnungen an“, sagt Karsten Klaus.



In ihrem 1. Bauabschnitt (Baufeld 1.2) hat die KSG Hannover rund 39 Millionen Euro investiert. Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen sind barrierefrei und verteilen sich auf einen Gebäudekomplex aus zehn Einzelgebäuden, der aufgelockert wirkt und durch seine Großzügigkeit und Offenheit überzeugt. Geschützte Wohnhöfe mit viel Grün stehen zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Dabei wechseln sich Gemeinschaftsflächen mit Ruhe- und Bewegungszonen ab. Spielmöglichkeiten für Kinder sind ebenfalls zu finden. Terrassen oder Balkone bieten zudem eine weitere Möglichkeit, sich im Freien aufzuhalten. Der preisgekrönte Entwurf stammt von Kiefer| Sander Architekten.



Die KSG-Gebäude wurden als Energieeffizienzhäuser im KfW 55-Standard errichtet. Zudem bietet die KSG Hannover hier den mit Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden grünen, selbsterzeugten Mieterstrom an. „Das ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Damit können auch Bewohner von Mietwohnungen einen aktiven Beitrag zur Energiewende leisten“, sagt Karl Heinz Range. Für Mieter mit E-Fahrzeugen stehen darüber hinaus insgesamt 11 E-Ladesäulen in der Tiefgarage bereit.



Auch das Serviceangebot Hanova Wohnen Plus ist bei 52 Wohnungen verknüpft, von denen zwölf rollstuhlgerecht sind. Die Wohnungen sind für ein bis zwei Personen ausgelegt. „Mit Hanova Wohnen Plus ermöglichen wir Senioren ein selbstbestimmtes Wohnen im Viertel und bieten maßgeschneiderte, bedarfsgerechte Angebote, um den Alltag im zunehmenden Alter zu meistern. Die Nachfrage danach wächst kontinuierlich“, sagt Klaus. Um den Austausch zu fördern und das Wir-Gefühl als Hausgemeinschaft zu steigern, wird ein Mietercafé als Nachbarschaftstreff integriert. Projektpartner sind die Hannoverschen Werkstätten GmbH, die Unterstützung für die Bewohnenden anbieten und auch den Stadtteil- Kiosk „Anna Post“ betreiben werden, wo es neben Kleinigkeiten für den Alltag auch eine Postfiliale geben wird. Eine Gästewohnung erleichtert Besuche und ermöglicht die kurzzeitige Unterbringung und Versorgung von Pflegebedürftigen und Bekannten.



„Der Wohnungsmarkt in Hannover ist angespannt. Vor allem bezahlbarer Wohnraum wird dringend benötigt. Gesetzliche Vorgaben treiben die Baukosten nach oben, ebenso wie steigende Lohnkosten. Um hier gezielt entgegenzuwirken und unserem städtebaulichen Auftrag als kommunales Wohnungsbauunternehmen gerecht zu werden, haben wir mit der KSG Hannover eine Einkaufsgemeinschaft gebildet. Dadurch konnten wir zu einem fixen Pauschalpreis auf Basis einer abgestimmten funktionalen Baubeschreibung einen Generalunternehmervertrag mit der Kümper und Schwarze Baubetriebe GmbH schließen“, sagt Klaus.



Um möglichst viele Grünflächen und damit Freiräume mit Ruhezonen und Spielflächen für Kinder zu schaffen, verfügen alle Gebäude über eine Tiefgarage mit 108 Stellplätzen. Hanova installiert in seinen Tiefgaragen Wall-Boxen für E-Autos, um die Elektromobilität weiter voranzutreiben. Angesichts der angespannten Situation im Baugewerbe und Lieferengpässen, vor allem bei Dämmstoffen und Bodenbelägen, verzögerte sich die Fertigstellung.



Um der städtebaulichen Verantwortung nach attraktivem bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden, hatten sich Teile der hannoverschen Wohnungswirtschaft für eine Verbundlösung entschieden und die „IG Mitte“ gegründet. KSG, Meravis, Delta Bau, Gundlach, Hanova und der Spar- & Bauverein investieren hier gemeinschaftlich gut 500 Millionen Euro und realisieren rund 1.300 Wohnungen und Reihenhäuser sowie Gewerbeflächen in der goldenen Mitte des neuen Stadtteils im Südosten der Landeshauptstadt.