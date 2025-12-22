Hanova übernimmt Musik Zentrum-Areal in Hannover

Die Landeshauptstadt Hannover hat das 17.242 m² große Grundstück Emil-Meyer-Straße 12-28 mit einer Gesamtfläche von rund 17.242 m² erworben. Ziel des Erwerbs ist, das auf dem Gelände befindliche Musik Zentrum dauerhaft zu sichern und dessen Fortbestand langfristig zu gewährleisten.

.

Der Besitzübergang des Grundstücks erfolgte bereits am 1. Januar 2025, die Eigentumsumschreibung steht noch aus. Als städtische Tochtergesellschaft hat die Hanova Gewerbe GmbH nun das Areal erworben und wird die Verwaltung übernehmen.



„Unser Ziel ist, den Standort des MusikZentrums langfristig zu sichern und zugleich verlässliche Rahmenbedingungen für die weitere Nutzung des Areals zu schaffen“, sagt Karsten Klaus, Hanova-Geschäftsführer.



Die aufstehenden Gebäude werden derzeit überwiegend gewerblich genutzt. Die bestehende Mietfläche beträgt rund 7.800 m², von denen aktuell etwa 50 Prozent an dreizehn unterschiedliche Mietparteien vermietet sind. Die rund 3.800 m² des Grundstücks wurden im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags mit einer Laufzeit von etwa 40 Jahren an die MusikZentrum Hannover GmbH vergeben.



„Wir freuen uns, dass mit der Übernahme durch die Hanova nicht nur der Betrieb des MusikZentrums dauerhaft gesichert wird, sondern sich auch enorme Entwicklungsmöglichkeiten für das gesamte Areal ergeben. Das Gelände hat viel Potenzial für vielfältige Nutzung und wird durch weitere Erschließung auch neue städtebauliche Akzente setzen“, sagt Belit Onay, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover.



Mit der Einbindung von Hanova Gewerbe wird die professionelle und nachhaltige Entwicklung des Standorts sichergestellt, während gleichzeitig die Nutzung des MusikZentrums erhalten bleibt.