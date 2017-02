Hannovers Büroumsatz sinkt, Logistik stabil

Büroflächen am sog. Cityrand in Hannover und an den großen Ausfallstraßen werden für den Büroimmobilienmarkt immer wichtiger. Bei den Logistikimmobilien stehen mehrere Projekte in der Region in den Startlöchern. Das geht aus der Jahresbilanz für den regionalen Immobilienmarkt für 2016 hervor, den die Region Hannover und ihre Partner aus der Immobilienwirtschaft jetzt vorgelegt haben Das Update des Immobilienmarktberichtes nimmt die Entwicklung der Büroimmobilien in Hannover, Garbsen, Langenhagen und Laatzen unter die Lupe; bei den Logistikimmobilien werden die Umsätze im gesamten Regionsgebiet betrachtet.

.

120.000 m² neu vermietete Büroflächen

Keine neuen Eigennutzerflächen, aber 120.000 m² neu vermietete Büroflächen: Der Büroimmobilienmarkt bleibt 2016 stabil. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Umsatz zwar um vier Prozent (5.000 m²) zurück. Der Umsatz durch Vermietungen – für die Marktakteure als Indikator wichtiger als die eigengenutzten Flächen – liegt seit zwei Jahren jedoch deutlich über dem Schnitt der Jahre 2010 bis 2015 (108.000 m²). In die Erhebung gehen alle innerhalb des Jahres geschlossenen Mietverträge ein.



Die größte Vermietung des vergangenen Jahres war das neue Verwaltungsgebäude am Schützenplatz für den Bereich „Öffentliche Ordnung“ der Stadt Hannover mit 20.000 m² Büromietfläche. Des Weiteren haben die Hannover Region Grundstücksgesellschaften (HRG) und Delta Bau AG im sogenannten City Gate Nord 6.000 m² an Vodafone vermietet. Der Komplex soll 2018 fertig gestellt werden.



Insgesamt wurden 2016 mit 20.000 m² deutlich weniger Flächen in der Innenstadt umgesetzt als 2015 – damals betrug der Flächenumsatz im Zentrum 65.000 m². Gleichzeitig zog das Geschäft am Innenstadtrand und den Ausfallstraßen an: Hier verzeichnen die Marktexperten mit zirka 68.000 m² ein Umsatzplus von 28.000 m² im Vergleich zu 2015.



Das spiegelt sich auch in den Mieten wider. Am Cityrand und an den Ausfallstraßen konnte 2016 eine Spitzenmiete von 12,50 Euro realisiert werden. Zuvor lag der Wert dort stets deutlich unter der 11-Euro-Marke. In der Innenstadt stieg die Spitzenmiete um 20 Cent leicht an und liegt jetzt bei 15 Euro pro Quadratmeter.



Stabiler Logistikimmobilienmarkt

Auch der Logistikimmobilienmarkt stabilisiert sich: Die Umsätze der Hallenflächen liegen mit rund 175.000 m² auf dem Niveau des Vorjahres, und damit weiterhin unter dem Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2015 (210.000 m²). Die Spitzenmiete für Hallenflächen bleibt laut Maklerrunde stabil bei 4,50 Euro pro Quadratmeter. 125.000 m² und damit rund 71 Prozent des Gesamtumsatzes wurden vermietet - gut 9 Prozent weniger als 2015. Der Umsatz durch eigengenutzte Objekte stieg von 35.000 m² im Jahr 2015 auf 50.000 m² im Jahr 2016.



Zu den großen Umsätzen 2016 gehörte die Anmietung einer 18.000 m²-Immobilie an der Karlsruher Straße in Laatzen durch MAN. Der Lastwagenhersteller will von dort aus ein Ersatzteillager betreiben. Der Logistikdienstleister Honold hat in Barsinghausen-Bantorf eine 20 000 m² große Halle erstellt, die er selbst nutzen wird.



Darin enthalten sind auch 400 m² Fläche für Büros. Insgesamt wurden 2016 rund 15.000 m² Büroflächen in Verbindung mit Hallenflächen umgesetzt. Weil diese Flächen nicht unabhängig von den Hallenflächen genutzt werden können, werden sie nicht in der Bilanz der klassischen Büroimmobilien mitgezählt.



Für die kommenden Jahre stehen einige größere Projekte in Aussicht. „Mehrere Projektentwickler haben sich in den vergangenen zwei Jahren strategisch gelegene und planungsreife Grundstücke in der Region gesichert“, berichtet Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover. „Bekannt sind Planungen für insgesamt rund 440.000 m² Hallen- und 25.000 m² logistisch genutzte Büro- und Zwischengeschossflächen.“



So will Logistikdienstleister Fiege an der A7 in Großburgwedel ein Logistikzentrum mit rund 40.000 m² Hallenfläche und weitere 4.000 m² Bürofläche bauen. Aldi plant nördlich der Autobahnanschlussstelle Lehrte eine etwa 34.000 m² große Logistikhalle, um das bestehende Zentrallager in Sievershausen durch ein modernes Logistikzentrum zu ersetzen. In weiteren Bauabschnitten könnte die Hallenfläche auf fast 60.000 m² wachsen, unter anderem mit einem Kühlhaus. Im Jahr 2019 soll der erste Bauabschnitt in Betrieb gehen.