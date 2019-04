Hannover - Weiterhin gut florierender Handelsplatz

Die ausgewogenen Rahmenbedingungen in Hannover spiegeln sich in der lokalen Einzelhandelssituation wider. Lt. Angaben der GfK liegen sowohl die Einzelhandelskaufkraft 103,2 als auch die Einzelhandelszentralität 124,4 eindeutig oberhalb des Bundesdurchschnitts (100,0). Ebenso ist das Einzugsgebiet des Innenstadteinzelhandels als sehr beachtlich einzustufen.

.

Insgesamt sind rd. 1,8 Mio. Einwohner dem Hannoveraner Einzugsgebiet zuzurechnen, die über ein einzelhandelsrelevantes Kaufkraftvolumen von rd. 10,7 Mrd. Euro p.a. verfügen. Somit rangiert die Landeshauptstadt bundesweit auf Platz 8, ein Spitzenwert, der letztlich nur noch von den TOP-7-Städten übertroffen wird.



Innerhalb des Stadtgebiets, das über eine Gesamtverkaufsfläche von 904.000 m² und ein Umsatzvolumen von knapp 3,5 Mrd. Euro p.a. verfügt, nimmt der Innenstadthandel eine vergleichsweise starke Marktposition ein.



Aktuell werden in der Innenstadt jährlich rd. 1,2 Milliarden Euro auf einer Verkaufsfläche von 262.000 m² umgesetzt. Die umsatz- bzw. verkaufsflächenseitigen Anteilswerte belaufen sich somit auf 33 % bzw. 29 %. Im Vergleich zu den Durchschnittswerten der relevanten Städtegrößenklasse (Städte mit 500 Tsd. bis 1 Mio. Einwohner) erzielt Hannover somit eindeutig überdurchschnittliche Werte, was als klares Indiz für die außerordentliche Stärke der Innenstadt zu werten ist.



Die Flächenproduktivitäten sind im Innenstadtbereich mit knapp 4.500 Euro/m² (ggü. 4.100 Euro/m² im Durchschnitt der relevanten Städtegrößenklasse) recht ansehnlich und bewegen sich im übrigen Stadtgebiet mit 3.600 Euro/m² immerhin auf Durchschnittsniveau.



Die Einstufung der niedersächsischen Metropole als eine Top-Einzelhandelsdestination unterstreicht auch der bereits angesprochene allgemeine Zentralitätswert der GfK (124,4). Insbesondere kann Hannover aber beim innerstädtischen Leitsortiment Mode voll überzeugen. Die von Comfort ausgewiesene Modezentralität liegt mit einem Wert von 221,6 hier nämlich schon weit über den Durchschnittswerten (185,8) der relevanten Städtegrößenklasse.



1A-Lage Bahnhofsstraße

• Toplage mit stark Young-Fashion-geprägtem Besatz

• Bildet auf ca. 200 m Länge zwischen Hauptbahnhof und dem Kröpcke Center das Eingangstor zur City • Besonderheit: Niki-de-Saint-Phalle-Promenade teilt den Lauf

• Großflächennutzer: Galeria Kaufhof, Apple, Hugendubel, Mango, New Yorker (z.Zt. im Umbau)

• Höchstmiete: ca. 175 Euro / m² (klein)



1A-Lage Georgstraße

• Traditionelle und wichtigste Toplage mit breitem Angebot und stabilem Mieterbesatz

• Großflächenmieter: Karstadt, C&A, H&M, Rossmann, Horstmann+Sander

• Östlicher Abschnitt an der Oper (Einzelhandelsbesatz nur einseitig vorhanden/ keine Fußgängerzone) ist eine Niveaulage

• Neue Mieter: u.a. Manufactum, Snipes (Erweiterung), Vagant, VIU, demnächst: JD Sports und Pandora (hier bislang Benetton)

• Höchstmiete: ca. 175 Euro/m² (klein)



1A-Lage Große Packhofstraße

• Konsumige 1A-Lage mit hoher Passantenfrequenz und ausgeprägtem Filialisierungsgrad

• Geprägt von Textil- und Schuhanbietern in enger Straßenflucht, u. a. Görtz, Salamander, TK Maxx, Edeka, dm-drogerie Markt, Zara, Reserved, Karstadt Sports, Jack & Jones / Vero Moda

• Standort profitiert von Primark-Frequenz in der Osterstraße

• Neue Mieter: Daniel Wellington, Hunkemöller (Erweiterung), demnächst: Zalando Outlet Store sowie Blume 2000 Pop-Up-Store

• Höchstmiete: ca. 170 Euro/m² (klein)



1A-Lage Karmarschstraße

• Hohe Frequenz; Übergang von Konsum- zur Niveaulage; stark ausgeprägtes Modeangebot

• Platz der Traditionshäuser Mäntelhaus Kaiser, I.G. von der Linde, Parfümerie Liebe, Wormland (Stammhaus)

• Kröpcke-Geschäftshaus (mit P&C, COS, Eckerle, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) hat die Straße zur eigenen Toplage gemacht

• Neue Mieter: Tommy Hilfiger, Hema, Ace & Tate

• Höchstmiete: ca. 170 Euro/m² (klein)



Die Hannoveraner Innenstadt zählt zweifelsohne zu den attraktivsten Einzelhandelsstandorten in Deutschland. Die Internationalisierung durch neue Retail-Konzepte sowie eine beachtliche Anzahl von Projektentwicklungen in den letzten Jahren zeugen von einer dynamischen Innenstadtentwicklung und haben entscheidend zu einem nachhaltigen Attraktivitätsgewinn der Hannoveraner City geführt.



Der fußgängerfreundlich gestaltete Haupteinkaufsbereich ist verkehrlich - gleichwohl per Pkw, Bus und Bahn - sehr gut und bequem erreichbar und zeichnet sich insgesamt durch eine hohe Aufenthaltsqualität aus. Die miteinander eng verflochtenen und zumeist konsumig ausgerichteten Einkaufsbereiche der Innenstadt sorgen in Kombination mit arrondierenden Gastronomie- und Dienstleistungsangeboten sowie kulturellen/öffentlichen Einrichtungen der Stadt insgesamt für günstige Standortbedingungen.



Ausgehend vom Hauptbahnhof und dem benachbarten ECE-Center Ernst-August-Galerie bieten die vier hochfrequentierten 1A-Lagen (Bahnhofstraße und Georgstraße sowie Karmarschstraße und Große Packhofstraße) mit ihrem attraktiven Mix aus leistungsstarken Filialisten und traditionellen lokalen Playern nahezu ideale Voraussetzungen für ein ungetrübtes Shopping-Vergnügen.



Ergänzt werden die Toplagen durch einige gut bestückte Nebenlagen (Osterstraße, Kleine Packhofstraße, Schillerstraße und Schmiedestraße). Ausgesprochene Niveaulagen, vor allem aber das gesamte Luxussegment, sind in Hannover kaum vertreten. Allen voran ist in diesem Kontext der Bereich rings um die Galerie Luise, mit den Straßenzügen Luisenstraße, Rathenaustraße und Theaterstraße, zu nennen. Des Weiteren aber auch der östliche Abschnitt der Georgstraße.



Gegenwärtig zeichnen sich in Hannover vor allem in der Bahnhofstraße und entlang der Georgstraße neue Projektentwicklungen ab.



In der Georgstraße 8b (vormals Baby-Walz) wird gegenwärtig ein Neubau errichtet, der dem Vernehmen nach von Hirmer Moden in 2020 bezogen wird, der bislang in der Schillerstraße ansässig ist. Snipes hat 2019 sein Geschäft durch Einbeziehung einer Nachbarfläche sichtlich aufgewertet. Ein Nachmieter für die Esprit-Filiale an der Georgstraße steht bislang noch nicht fest. Schließlich wird Benetton seinen Megastore im Eckbereich zur Großen Packhofstraße aufgeben; hier stehen mit JD Sports und Pandora bereits die Nachmieter fest.



Im östlichen Bereich der Georgstraße hat Manufactum im Erdgeschoss nunmehr auch brot & butter integriert. Der Modeanbieter SØR hat eine Teilfläche an den Optiker VIU abgegeben. Werner Christ ist nach Abschluss der Umbaumaßnahmen in sein angestammtes Ladenlokal zurückgekehrt, sodass die Interimsfläche (ehemals Basler) nun leer steht. Ebenfalls leergezogen wurde mittlerweile die Georgstraße 52. Hier plant der Hotelbetreiber Motel One seine zweite Hannoveraner Dependance.



Nachhaltig investiert wird auch in der Bahnhofstraße 6, wo New Yorker das Gebäude gegenwärtig entkernt und seine Filiale grundlegend neu aufstellen wird. Die positiven Erfahrungen von der Frankfurter Zeil, wo ein vergleichbares Projekt des Unternehmens mittlerweile erfolgreich abgeschlossen wurde, schüren auch in Hannover hohe Erwartungen. Ob tatsächlich NEW YORKER oder aber ein neuer Mieter die Flächen übernehmen wird, bleibt abzuwarten. Es bleibt zu hoffen, dass auch weitere Eigentümer diesem positiven Beispiel folgen werden und auf diesem Wege neben der Wertsteigerung der Immobilie auch zur nachhaltigen Standortstärkung der Hauptlagen entscheidend beitragen.



In der Großen Packhofstraße hat Swatch seine Fläche aufgegeben. Als Interimsmieter wird Blume 2000 (vermittelt durch Comfort) hier einen Pop-Up-Store mit einem neuen Innenstadtkonzept betreiben. Hunkemöller hat sein Ladengeschäft kürzlich vergrößert. Neu am Standort vertreten ist Daniel Wellington. Voraussichtlich im Herbst 2019 eröffnet der Online-Modehändler zalando ein Outlet auf der ehemaligen Fläche von s.Oliver.



Die Karmarschstraße hat sich erneut weiterentwickelt und ist in ihrem nördlichen Abschnitt, rund um das Kröpcke Center, nach Etablierung von Tommy Hilfiger und Hema (beide vermittelt durch Ccomfor) nunmehr fast vollständig vermietet. Lediglich die ehemalige Filiale der Targobank steht nach wie vor leer.