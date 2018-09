Die Venture Villa Accelerator GmbH hat in der Walderseestraße 7 in Hannover langfristig rd. 754 m² Bürofläche gemietet. Das Unternehmen unterstützt seit Februar 2016 Startups bei der Verwirklichung ihrer Softwaretechnologie, will Branchen revolutionieren und digitalisieren. Der Vermieter, der g

[…]